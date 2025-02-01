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Военное обозрение

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Сообщается, что в одесской гостинице на момент удара шло совещание спецслужб о возможном размещении на Украине европейских военных под видом «миротворцев»

Сообщается, что в одесской гостинице на момент удара шло совещание спецслужб о возможном размещении на Украине европейских военных под видом «миротворцев»

Речь идёт об отеле «Бристоль». При этом есть и версия о фатальном прилёте украинской противоракеты.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да пусть заходят, так будет со всеми европейцами! В лучшем случае их в чёрных мешках оттуда домой отправят!
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