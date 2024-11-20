Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Судьба браузера Google Chrome неожиданно стала в США политическим вопросом

Судьба браузера Google Chrome неожиданно стала в США политическим вопросом

В США в разгаре война администрации Байдена с цифровыми монополиями. Bloomberg сообщает: Минюст США в судебном порядке требует обязать цифрового гиганта Google продать браузер Chrome, являющийся частью его экостистемы.

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