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Скандал в Воронеже: Участвовавшего в СВО врача попросили сняться с выборов

Скандал в Воронеже: Участвовавшего в СВО врача попросили сняться с выборов

Из жизни Bulkin Sergey/Globallookpress В Воронеже попросили сняться с выборов в Гордуму нейрохирурга, спасавшего бойцов в зоне СВО.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Но может сработать брезгливость. Выгребная яма - это сверкающая чистотой яма, по сравнению с тем куда он выдвигается....
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7 час.
Игорь Кузнецов
Есть понятие &quot;партия власти&quot;, что значит &quot;начальник попросил его пойти на выборы Гордумы от &quot;Единой России&quot;? Это раньше выдвигали делегатами на съезд из &quot;трудовых коллективов&quot;, а депутат должен работать с избирателями не только во время сессии. Хороший врач - пусть лечит и предложит кандидатуру достойного гражданина.
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1 час.
Алексей Смирнов
Это вполне ожидаемо. скоро таких случаев будет больше.
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1 час.
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