Скандал в Воронеже: Участвовавшего в СВО врача попросили сняться с выборов

Но может сработать брезгливость. Выгребная яма - это сверкающая чистотой яма, по сравнению с тем куда он выдвигается....

Игорь Кузнецов

Есть понятие "партия власти", что значит "начальник попросил его пойти на выборы Гордумы от "Единой России"? Это раньше выдвигали делегатами на съезд из "трудовых коллективов", а депутат должен работать с избирателями не только во время сессии. Хороший врач - пусть лечит и предложит кандидатуру достойного гражданина.