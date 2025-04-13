Из жизни Bulkin Sergey/Globallookpress В Воронеже попросили сняться с выборов в Гордуму нейрохирурга, спасавшего бойцов в зоне СВО.
Скандал в Воронеже: Участвовавшего в СВО врача попросили сняться с выборов
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Но может сработать брезгливость. Выгребная яма - это сверкающая чистотой яма, по сравнению с тем куда он выдвигается....
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7 час.
Игорь Кузнецов
Есть понятие "партия власти", что значит "начальник попросил его пойти на выборы Гордумы от "Единой России"? Это раньше выдвигали делегатами на съезд из "трудовых коллективов", а депутат должен работать с избирателями не только во время сессии. Хороший врач - пусть лечит и предложит кандидатуру достойного гражданина.
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1 час.
Алексей Смирнов
Это вполне ожидаемо. скоро таких случаев будет больше.
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1 час.
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