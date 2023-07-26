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С кем вы, мастера культур-мультуры?

С кем вы, мастера культур-мультуры?

Вот уже и Артемий Троицкий жалуется в интервью какому-то помойному канальчику, что так называемая «российская оппозиция» совсем не хочет работать, чтобы получать гранты от западных организаций, включая Госдеп США и НАТО.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В России много неадекватных вороватых театральных деятелей. Недавно сообщили, что в театре Пушкина поставили пьесу по рассказу Куприна &quot;Яма&quot;. Мужчины и женщины танцуют с обнаженными половыми органами. Так актеры раскрепощаются?
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