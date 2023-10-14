Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Дожились до ручки, не за горами инородцы остановят картедж Путина и в интернет выложат, самое странное, что в Европе...В Санкт-Петербург...
  • Anatoli Sitnikow
    А может надо создавать банды русских для борьбы с бандами  кавказцев и азиатов? Клин клином вышибают. Полиция с ними ...В Санкт-Петербург...
  • Betahon
    Обманутым проамериканской "Солидарностью" полякам давно пора взять мозги в руки и образовать Народный фронт Маршала П...Экзитпол: оппозиц...

Промышленная дорога может пройти через нетронутую дикую природу на Аляске

Промышленная дорога может пройти через нетронутую дикую природу на Аляске

Согласно экологическому обзору, опубликованному администрацией Байдена, предлагаемая промышленная дорога протяженностью ~ 350 км, должна пройти через нетронутую дикую природу Аляски, чтобы добраться до запланированного медного и цинкового рудника, сообщает «nytimes».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх