Промышленная дорога может пройти через нетронутую дикую природу на Аляске

Согласно экологическому обзору, опубликованному администрацией Байдена, предлагаемая промышленная дорога протяженностью ~ 350 км, должна пройти через нетронутую дикую природу Аляски, чтобы добраться до запланированного медного и цинкового рудника, сообщает «nytimes».
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