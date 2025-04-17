США ударили по порту в Йемене, много погибших

Тринадцать человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене. "Тринадцать … сотрудников в порту Рас Иса погибли, и 30 пострадали в результате американской агрессии в отношении порта", — сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситов) Аниса Аласбахи.