Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США ударили по порту в Йемене, много погибших

Тринадцать человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене. "Тринадцать … сотрудников в порту Рас Иса погибли, и 30 пострадали в результате американской агрессии в отношении порта", — сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситов) Аниса Аласбахи.

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