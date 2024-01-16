Трамп обещает быстро закончить войну

Экс-президент США Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине, выразив уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии