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Российская армия освободила поселок Васюковка в ДНР

Согласно информации, переданной участниками боев на месте событий, подразделения Вооруженных сил России вытеснили противника из села Васюковка, расположенного к северу от Артемовска на автомобильной дороге в сторону Славянско-Краматорской агломерации, от населенного пункта Сакко и Ванцетти.

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