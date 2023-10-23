Российская армия освободила поселок Васюковка в ДНР

Согласно информации, переданной участниками боев на месте событий, подразделения Вооруженных сил России вытеснили противника из села Васюковка, расположенного к северу от Артемовска на автомобильной дороге в сторону Славянско-Краматорской агломерации, от населенного пункта Сакко и Ванцетти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии