Более чем на 20% увеличилась выработка на производстве полиэтиленовых пакетов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Предприятие «Нижполимерупак» (Дзержинск, Нижегородская область) подвели итоги внедрения инструментов национального проекта «Производительность труда» в компании.
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