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Этот таинственный мир

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Что такое болезнь X? И почему так много о ней говорят?

Что такое болезнь X? И почему так много о ней говорят?

“Болезнь X” снова появляется в социальных сетях и новостных лентах. Так что же на самом деле представляет собой болезнь этот икс? Почему о ней все говорят? И есть ли повод для беспокойства? Термин “Болезнь X” используется некоторыми учеными и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обозначения неизвестных патогенов, способных вызвать серьезную планетарную эпидемию масштаба COVID-19 или еще хуже.

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