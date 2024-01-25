Что такое болезнь X? И почему так много о ней говорят?

“Болезнь X” снова появляется в социальных сетях и новостных лентах. Так что же на самом деле представляет собой болезнь этот икс? Почему о ней все говорят? И есть ли повод для беспокойства? Термин “Болезнь X” используется некоторыми учеными и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обозначения неизвестных патогенов, способных вызвать серьезную планетарную эпидемию масштаба COVID-19 или еще хуже.