В Приморском крае прошла акция МВД «Мы – граждане России»

В рамках акции «Мы – граждане России!» в актовом зале ОМВД России «Михайловский» прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 14 лет.
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