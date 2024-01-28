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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму обсудили совершенствования системы муниципального управления

Кафедра государственного и муниципального управления Института экономики и управления  Крымского федерального университета провела круглый стол «Оптимизация системы государственного и муниципального управления Республики Крым».

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