В Крыму обсудили совершенствования системы муниципального управления

Кафедра государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета провела круглый стол «Оптимизация системы государственного и муниципального управления Республики Крым».
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