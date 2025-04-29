Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Петербурге восстановили двигатель танка Т-34

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) выполнил ремонт двигателя В-2 советского танка периода Великой Отечественной войны Т-34, который за долгое время без эксплуатации окончательно пришел в неисправность.

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