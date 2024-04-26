Эксперт "Спортмастера" Суханов посоветовал надевать термобелье при беге весной

Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, стоит ли любителям пробежек на улице отказываться от термобелья весной и не приведет ли его наличие к перегреву во время тренировок.
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