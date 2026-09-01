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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринова прооперируют за границей после травмы «крестов», сообщил врач ЦСКА Безуглов: «Склоняемся к оперативному варианту решения его проблемы»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что полузащитник команды Дмитрий Баринов перенесет операцию за границей.

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