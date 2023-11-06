Тиктокеру Xolidayboy вручили повестку в аэропорту после жалобы Мизулиной

Задержание произошло на фоне высказывания главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая попросила силовиков из-за «неоднозначных высказываний по принадлежности полуострова и отказа высказывать позицию по теме СВО».
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