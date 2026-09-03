На дне затопленного карьера в Нижегородской области обнаружили «лунную поверхность»

Нижегородские дайверы сделали необычное открытие на дне одного из водоёмов Нижегородской области. На глубине затопленного карьера был обнаружен удивительно ровный участок протяжённостью почти 15 метров, вся поверхность которого покрыта множеством небольших кратеров.
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