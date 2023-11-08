А что вы решили загадать на Новый год?

Приближается Новый год, и с ним наступает время, когда каждый желает отправить свои пожелания главному волшебнику Ямала Ямал-Ири, ямальский Дедушка Мороз, проживает за полярным кругом и обладает непомерной волшебной силой, переданной ему добрыми духами Севера.
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