А что вы решили загадать на Новый год?

Приближается Новый год, и с ним наступает время, когда каждый желает отправить свои пожелания главному волшебнику Ямала Ямал-Ири, ямальский Дедушка Мороз, проживает за полярным кругом и обладает непомерной волшебной силой, переданной ему добрыми духами Севера.