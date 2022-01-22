Сила в правде

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Стратегическая стабильность: компромисс для России, но не для США?

Стратегическая стабильность: компромисс для России, но не для США?

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве 21 января 2022 года, как и многие предыдущие подобные двухсторонки, закончилась вполне прогнозировано: стороны договорились договариваться дальше.

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