Сергей Петров

Господа, в каждой церкви фигура распятого Христа. Некоторые и на шее носят крестики с распятием. И глядя на эти ежегодные лицемерные всхлипывания - Христос Воскресе! - хочется сказать - ребята, вы его для начала хоть с креста то снимите! А там уж он сам решит, воскресать ему или ну вас на фиг...