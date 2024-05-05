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Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

05.05.2024    Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви с традиционным пасхальным посланием.

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Комментарии
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Сергей Петров
Господа, в каждой церкви фигура распятого Христа. Некоторые и на шее носят крестики с распятием. И глядя на эти ежегодные лицемерные всхлипывания - Христос Воскресе! - хочется сказать - ребята, вы его для начала хоть с креста то снимите! А там уж он сам решит, воскресать ему или ну вас на фиг...
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