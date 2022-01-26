СМИ: ФРГ настаивает на исключении санкций против России в энергетике

Германия хочет добиться исключений для энергетической отрасли в случае блокировки доступа банков РФ к расчетам в долларах в рамках антироссийских санкций, которые Запад планирует ввести в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.
Германия хочет добиться исключений для энергетической отрасли в случае блокировки доступа банков РФ к расчетам в долларах в рамках антироссийских санкций, которые Запад планирует ввести в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.
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