Участок земли или квартира от государства: специалист рассказал, как получить даром

Специалист рассказал, как получить даром участок земли или квартиру от государства.В России определенные категории граждан могут претендовать на безвозмездное получение земельных участков или жилой недвижимости.
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