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Советский Союз согласился вывести войска из Австрии 70 лет назад

Советский Союз согласился вывести войска из Австрии 70 лет назад

Во время Холодной войны Советский Союз никогда не сдавал позиции просто так. Освободив Восточную Европу от Гитлера, он везде привел к власти коммунистов и скорее был готов разделить страну, чем отдать ее Западу.

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