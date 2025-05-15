Советский Союз согласился вывести войска из Австрии 70 лет назад

Во время Холодной войны Советский Союз никогда не сдавал позиции просто так. Освободив Восточную Европу от Гитлера, он везде привел к власти коммунистов и скорее был готов разделить страну, чем отдать ее Западу.
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