Страны ЕС призвали Венесуэлу опубликовать протоколы президентских выборов

Заявление с призывом к властям Венесуэлы о публикации протоколов с избирательных участков, для обеспечения прозрачности президентских выборов подписали страны ЕС: Испания, Италия, Франция, Германия, Голландия, Польша и Португалия, опубликованном 4 августа пресс-службой испанского правительства.