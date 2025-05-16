Путин поприветствовал участников KazanForum и отметил роль РТ в диалоге с исламским миром

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который проходит в Казани.
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