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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Готье о контракте с «Анахаймом» на 13,5 млн в год: «Волнующий момент для меня и моей семьи. Очень рад, что получил возможность стать частью прекрасного будущего клуба»

Форвард « Анахайма » Каттер Готье высказался о подписании нового контракта с клубом.  Соглашение рассчитано на 6 лет.

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