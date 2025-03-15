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Российские войска сбили украинский дрон с химическим оружием в ЛНР

Российские войска сбили украинский дрон с химическим оружием в ЛНР

В Троицком районе ЛНР российские силы перехватили украинский дрон, оборудованный хлорсодержащим химическим боеприпасом.

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