«Денвер» обеспечил себе участие в плей-офф

«Денвер» в четверг выиграл у «Мемфиса» со счетом 122:109 и обеспечил себе участие в плей-офф. «Наггетс» сыграют в плей-офф четвертый сезон подряд.

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