Морган после ничьей «Арсенала» с «Брайтоном»: «Плохая игра. Отказ Артеты от подписания форварда мирового класса лишит нас шансов на титул, если мы продолжим играть так»

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 20-м туре АПЛ. «Плохой результат, плохая игра. Не хватало креативности, игроки выглядели уставшими, а необъяснимый отказ Артеты от подписания нападающего мирового класса лишит нас шансов на чемпионский титул, если мы продолжим играть так.