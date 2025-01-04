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Морган после ничьей «Арсенала» с «Брайтоном»: «Плохая игра. Отказ Артеты от подписания форварда мирового класса лишит нас шансов на титул, если мы продолжим играть так»

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 20-м туре АПЛ.  «Плохой результат, плохая игра. Не хватало креативности, игроки выглядели уставшими, а необъяснимый отказ Артеты от подписания нападающего мирового класса лишит нас шансов на чемпионский титул, если мы продолжим играть так.

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