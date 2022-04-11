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Масалитин о ЦСКА: «До золота очень далеко. Перекос на атаку, а сзади большие проблемы»

Валерий Масалитин оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ. Экс-форвард армейцев высказался после поражения красно-синих от «Химок» (2:4) в 24-м туре.

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