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Экс-демократ, победившая на дебатах Харрис, займется подготовкой Трампа

Экс-демократ, победившая на дебатах Харрис, займется подготовкой Трампа

Сегодня 272 прочитали Кандидат от республиканцев Дональд Трамп пригласил бывшую конгрессвумен-демократа Тулси Габбард для подготовки к дебатам с Камалой Харрис, которые состоятся 10 сентября.

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