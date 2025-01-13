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Срочно! Атака на Кубань: основная цель ВСУ прервать поставки газа

Срочно! Атака на Кубань: основная цель ВСУ прервать поставки газа

Эта компрессорная станция играет ключевую роль в обеспечении газоснабжения по "Турецкому потоку". Все беспилотные летательные аппараты были перехвачены, что привело к незначительным повреждениям как самого здания, так и оборудования газоизмерительной станции от осколков.

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