Срочно! Атака на Кубань: основная цель ВСУ прервать поставки газа

Эта компрессорная станция играет ключевую роль в обеспечении газоснабжения по "Турецкому потоку". Все беспилотные летательные аппараты были перехвачены, что привело к незначительным повреждениям как самого здания, так и оборудования газоизмерительной станции от осколков.
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