Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось до 86

Количество погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86. Об этом сообщила газета Vanguard , ссылаясь на генерального директора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.