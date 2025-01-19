Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось до 86

Количество погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86. Об этом сообщила газета Vanguard , ссылаясь на генерального директора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.
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