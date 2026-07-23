Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

CENTCOM перенаправил 12 судов после блокады Ирана 14 июля

CENTCOM перенаправил 12 судов после блокады Ирана 14 июля

14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана. Центральное командование ВС США сообщило о перенаправлении 12 торговых судов и выводе из строя ещё одного, чтобы предотвратить их заход в порты или выход из прибрежных зон Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии