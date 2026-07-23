CENTCOM перенаправил 12 судов после блокады Ирана 14 июля

14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана. Центральное командование ВС США сообщило о перенаправлении 12 торговых судов и выводе из строя ещё одного, чтобы предотвратить их заход в порты или выход из прибрежных зон Ирана.
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