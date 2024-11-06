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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барсы» 15 голов в 4 матчах ЛЧ – больше всех на турнире

Сегодня каталонцы обыграли «Црвену Звезду» (5:2) на выезде в 4-м туре общего этапа. В текущем розыгрыше турнира игроки «Барселоны» забили 15 голов – на данный момент команда лидирует по этому показателю.

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