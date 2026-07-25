Уходы из семей, побег от абьюза и новые союзы после колонии: 5 громких историй любви, которые обсуждают в Сети

Личная жизнь знаменитостей редко обходится без крутых поворотов. Пока одни предпочитают скрывать свои чувства, другие оказываются в эпицентре громких обсуждений: уводят партнеров из семей, спасаются от жесткого контроля или строят новые отношения сразу после серьезных жизненных испытаний.