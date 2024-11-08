Гарик Сукачев прокомментировал лишние прав из-за езды в нетрезвом виде

Известный музыкант Гарик Сукачев оказался в центре невеселого дорожного инцидента. По его словам, он лишился водительских прав незаконно и обвиняет в этом сотрудников ДПС и мировой суд, который рассматривал его дело.
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