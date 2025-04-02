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Царьград

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Канада готовит ответ на пошлины США: Марк Карни о защите экономики G7

Канада готовит ответ на пошлины США: Марк Карни о защите экономики G7

Канадский премьер Марк Карни предупреждает о последствиях введённых США импортных пошлин, которые могут навредить американской экономике.

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