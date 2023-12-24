Дальше – больше: Набиуллина раскрыла, что будет с ключевой ставкой ЦБ

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об ужесточении денежно-кредитной политики, а также необходимости дальнейшего поднятия ключевой ставки ЦБ, которая должна обуздать инфляцию в стране.
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