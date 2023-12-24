ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Дальше – больше: Набиуллина раскрыла, что будет с ключевой ставкой ЦБ

Дальше – больше: Набиуллина раскрыла, что будет с ключевой ставкой ЦБ

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об ужесточении денежно-кредитной политики, а также необходимости дальнейшего поднятия ключевой ставки ЦБ, которая должна обуздать инфляцию в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх