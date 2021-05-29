ЭксклюзивЗдоровье5 вредных привычек, от которых не стоит избавлятьсяwww.maximonline 5 вредных привычек, от которых не стоит избавляться Не все вредные привычки одинаково вредны.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновУолт Дисней и его мультфильмы. Уолт Дисней родился в 1901 году в Чикаго в семье выходцев из Ирландии. Не получив никакого специального образования, Уолт с детства увлекался рисованием. В начале 20- го века он основал собственную студию "Уолт Дисней Студиос", где занялся созданием анимационных фильмов. В 1927 году вышел первый звуковой мультфильм про Кролика Освальда, который принес известность его студии. А потом уже вышел Пароходик Вилли с забавным мышонком Микки Маусом. Поначалу его впрочем звали Мортимер. Уолт Дисней был довольно эгоцентричным человеком и нещадно эксплуатировал работников студии, присваивая себе все их заслуги. Он распорядился, чтобы его имя всегда стояло первым в списке аниматоров. Иногда имена истинных создателей рисованных героев просто вычеркивались из титров. Также Уолт Дисней негативно относился к женщинам и старался не нанимать их на работу. Считал их довольно бестолковыми, чья функция сводилась только к рождению детей и ведению домашнего хозяйства. Эти его воззрения отразились и в его мультфильмах. К середине века мультимперия Уолта разрослась настолько, что он задумал построить свое собственное мини государство, где его не утомляли бы вечно бастующие работники, недовольные слабой социальной защищенностью и попранием их авторских прав. Снечала в 1955 году в Калифорнии, а потом в 1965 году во Флориде появились первые Диснейленды. Причем во флоридском Орландо Дисней настоял, чтобы его Мир Диснея власти вычеркнули из под своей юрисдикции и вся власть в этом мини-городе принадлежала бы исключительно авторитарному Уолту Диснею. Это было довольно необычно для демократичных США. К сожалению, долго порадоваться такой неограниченной власти в придуманном им королевстве Уолт Дисней не успел и в 1966 году он ушел, оставив после себя огромную бизнес империю, носящую его имя и притягивающую миллионы детей в созданные им сказочные миры.Комментировать
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