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«Радио — важно»: почему звезды до сих пор стремятся к попаданию в чарты

«Радио — важно»: почему звезды до сих пор стремятся к попаданию в чарты

О том, что интернет победит радио и телевидение, говорят десятилетиями, но не тут-то было. Несмотря на большое количество платформ и возможностей для реализации, звезды шоу-бизнеса и эстрады до сих пор «гонятся» за чартами на радио.

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