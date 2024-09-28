«Вот когда ты начнешь зарабатывать, как я, тогда тоже, как я, можешь ничего не делать дома!» – говорит жене муж— Пять лет отсидела в декрете с двумя детьми, пару месяцев, как вышла на работу, – рассказывает тридцатидвухлетняя Варвара.