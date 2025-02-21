Кремль раскритиковал высказывания украинских политиков в адрес глав стран

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представители украинского режима зачастую позволяют себе непозволительные вещи в адрес глав других государств, это недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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