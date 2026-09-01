Ринат Садыков в День знаний встретился со старшеклассниками в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий восстановление Лисичанска и Рубежного, в День знаний посетил лисичанскую школу №27, восстановленную при поддержке Татарстана.
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