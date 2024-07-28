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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саудовцы предложили 65 млн евро за Рафинью. «Барса» готова продавать игроков ради подписания Уильямса и Ольмо

Саудовцы предложили 65 млн евро за Рафинью. «Барса» готова продавать игроков ради подписания Уильямса и Ольмо

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб получил предложение из Саудовской Аравии на 65 миллионов евро.

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