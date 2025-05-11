❗️Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну — глава офиса президента Украины Ермак.
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❗️Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну — глава офиса президента Украины Ермак.
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