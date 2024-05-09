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Дементьев о матче «Флорида» – «Бостон»: «146 хитов – настоящая мужская игра. Опустил голову, но получил удар – твоя проблема, а не бьющего»

Игра второго раунда Кубка Стэнли завершилась победой «Пантерз» со счетом 6:1 (1-1 в серии). В результате многочисленных потасовок команды набрали 158 минут штрафа.

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