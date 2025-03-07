Канада инвестирует $1,87 млрд в военные базы в Арктике для повышения обороноспособности

Канада планирует вложить $1,87 млрд в развитие военной инфраструктуры в Арктике. Новые базы будут открыты в Икалуите, Инувике и Йеллоунайфе, что усилит присутствие Вооруженных сил и укрепит национальный суверенитет.
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