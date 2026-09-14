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Царьград

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"Мошенник из кол-центра, ТЦКшник, коррупционер": Панченко раскрыла символы успеха на Украине

"Мошенник из кол-центра, ТЦКшник, коррупционер": Панченко раскрыла символы успеха на Украине

Как выглядят символы успеха на Украине? Журналистка Панченка сказала всё, как есть: "Мошенник из кол-центра, ТЦКшник, коррупционер".

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