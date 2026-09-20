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Мигранты забирали себе лекарства от рака и наживались: Как это могли допустить?

Мигранты забирали себе лекарства от рака и наживались: Как это могли допустить?

Похитители дорогих лекарств получили сроки от 8 до 17 с половиной лет. Мигранты забирали себе лекарства от рака и наживались.

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